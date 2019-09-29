Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в современном мире политики используют санкции как оружие, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что современные геополитические конфликты происходят не на поле боя, а в киберпространстве и областях, связанных с торговлей, экономикой и доступом к сырьевым ресурсам.

«В качестве оружия используются санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — заявил он.

Он не стал уточнять, подразумевает ли он конкретные санкции против какой-то страны.