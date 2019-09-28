Пушков отреагировал на призыв депутатов Бундестага снять санкции с России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв Бундестага снять санкции с России. Об этом он написал в твиттере.
До этого Бундестаг призвал «сделать первый шаг» в снятии санкций с России.
По словам сенатора, депутаты призвали ослабить антироссийские санкции сразу четырех партий — Свободной демократической партии (FDP), Социал-демократической партии (SPD), Партии левых (Die Linke) и Христианского социального союза (CSU).
Он отметил, что пока только Меркель с ее партией, ХДС, держатся.
Политик также добавил, что в Европе все чаще будут звучать подобные призывы.
«Растущее несогласие с этой бессмысленной политикой будет размывать механизм санкций», — подчеркнул Пушков.
Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.