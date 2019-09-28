Лавров рассказал, что заявления США зависят от настроения

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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сказал, что заявления представителей США меняются в зависимости от политической обстановки. Об этом сообщает RT.

Министр отметил, что позиции американских властей меняются «день ото дня», на что влияют настроение и политическая конъюктура, которая существует в определенный момент.

Лавров напомнил, что представители США обвиняли правительство Сирии в нежелании поддерживать резолюцию 2254 и декларацию сочинского конгресса сирийского национального диалога. По мнению дипломата, эта точка зрения является ошибочной.

Ранее сообщалось, что Лавров назвал неприемлемой ситуацию с невыдачей виз делегатам ГА ООН.