Лавров рассказал, что заявления США зависят от настроения
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сказал, что заявления представителей США меняются в зависимости от политической обстановки. Об этом сообщает RT.
Министр отметил, что позиции американских властей меняются «день ото дня», на что влияют настроение и политическая конъюктура, которая существует в определенный момент.
Лавров напомнил, что представители США обвиняли правительство Сирии в нежелании поддерживать резолюцию 2254 и декларацию сочинского конгресса сирийского национального диалога. По мнению дипломата, эта точка зрения является ошибочной.
Ранее сообщалось, что Лавров назвал неприемлемой ситуацию с невыдачей виз делегатам ГА ООН.