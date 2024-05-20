Воздушную тревогу объявили еще в трех областях Украины

Сигнал воздушной тревоги включился в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что означенные регионы подсвечены на онлайн-карте национального ресурса по оповещению населения красным цветом.

Утром 20 мая сирены воздушной тревоги включились на всей территории Украины. Изначально сирены прозвучали в Сумской и Харьковской областях страны.

Накануне в пригородной части украинского города Днепр, расположенного на юге республики, был зафиксирован взрыв на фоне воздушной тревоги.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее шестую за день воздушную тревогу отменили в Белгороде.