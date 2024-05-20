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Виктория Боня рассказала о примирении с Водонаевой

Телеведущая Боня заявила, что Водонаева создала себе образ стервы

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с teleprogramma.pro, что помирилась с коллегой по «Дому-2» Аленой Водонаевой.

Боня рассказала, что она и Водонаева смогли закрыть все конфликты и познакомили детей. Сейчас заметности общаются и дружат. Телеведущая опровергла, что их теплое отношение показано только «на камеру».

«Потому что Алена за кадром — это абсолютно другой человек. Она очень тонкоустроенный человек, очень добрая. У нее просто такой образ стервы. Как она говорит: «Не обязательно всем знать, что я такая добрая», — поделилась блогерша.

Боня назвала Водонаеву многогранной личностью. По мнению телеведущей, можно не увидеть некоторые черты характера Алены, если тесно с ней не общаться.

В мае Алена Водонаева опровергла, что ее раздражает Виктория Боня.

Водонаева объяснила, что за 20 лет общения у них не раз менялось отношение друг к другу. По словам звезды, она и Боня проделали разный жизненный путь и имеют отличающиеся цели, планы и интересы. Телеведущие начали снова общаться, участвуя в совместных проектах.

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