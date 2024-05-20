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Россиянин изнасиловал знакомого обувной ложкой из ревности

В Подмосковье мужчину задержали за изнасилование знакомого ложкой для обуви

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Подмосковья подозревают в изнасиловании своего знакомого. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в Серпухове. По версии правоохранителей, в день произошедшего 32-летний подозреваемый находился в квартире 43-летнего оппонента, с ними была женщина.

Во время застолья младший мужчина приревновал старшего к знакомой. После этого местный житель избил владельца квартиры и изнасиловал обувной ложкой длиной 40 сантиметров.

Пострадавший обратился к сотрудникам МВД. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

До этого в Свердловской области учителя ОБЖ обвинили в изнасиловании ученицы с ДЦП. По данным источника, мужчина пригласил восьмиклассницу к себе в гости, и она согласилась. В квартире он начал приставать к инвалиду и усадил к себе на колени. В этот момент школьница потеряла сознание. Как заявила сама пострадавшая, она пришла в себя в момент, когда педагог ее насиловал.

Ранее в Петербурге хоккеисты изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой.

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