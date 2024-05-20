Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Израиля создали штаб для предотвращения выдачи ордера на арест Нетаньяху

МИД Израиля создал штаб для противодействия МУС по ордеру на арест Нетаньяху

close
100%
Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил о создании во внешнеполитическом ведомстве страны кризисного штаба, работа которого будет направлена на противодействие возможной выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и еще одного чиновника. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Кац подчеркнул, что распорядился в срочном порядке сформировать специальный командный центр. По словам министра, в кризисный штаб войдут представители всех профильных структур.

«Я дал указание <...> развернуть специальный командный центр <...> с целью противодействия решению [МУС], в первую очередь нацеленному на то, чтобы сковать Израилю руки и не дать ему осуществить свое право на самооборону», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что планирует в ближайшее время провести телефонные разговоры с коллегами из ведущих государств мира. Цель бесед — заручиться поддержкой зарубежных партнеров в противодействии МУС.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что инстанция будет добиваться выдачи ордеров на арест израильского премьер-министра и министра обороны страны Йоава Галланта. По его словам, этих государственных деятелей подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме того, суд намерен получить ордеры на арест лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа. То же касается еще двух высокопоставленных руководителей данной структуры Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании.

Ранее Нетаньяху попросил США не допустить выдачу МУС ордера на его арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами