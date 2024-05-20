В МИД Израиля создали штаб для предотвращения выдачи ордера на арест Нетаньяху

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил о создании во внешнеполитическом ведомстве страны кризисного штаба, работа которого будет направлена на противодействие возможной выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и еще одного чиновника. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Кац подчеркнул, что распорядился в срочном порядке сформировать специальный командный центр. По словам министра, в кризисный штаб войдут представители всех профильных структур.

«Я дал указание <...> развернуть специальный командный центр <...> с целью противодействия решению [МУС], в первую очередь нацеленному на то, чтобы сковать Израилю руки и не дать ему осуществить свое право на самооборону», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Он уточнил, что планирует в ближайшее время провести телефонные разговоры с коллегами из ведущих государств мира. Цель бесед — заручиться поддержкой зарубежных партнеров в противодействии МУС.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что инстанция будет добиваться выдачи ордеров на арест израильского премьер-министра и министра обороны страны Йоава Галланта. По его словам, этих государственных деятелей подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме того, суд намерен получить ордеры на арест лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа. То же касается еще двух высокопоставленных руководителей данной структуры Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и Исмаила Хании.

Ранее Нетаньяху попросил США не допустить выдачу МУС ордера на его арест.