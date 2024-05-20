Кудрявцева призвала прекратить страдать фигней после слухов о гражданстве Румынии

Телеведущая Лера Кудрявцева опровергла в беседе с Super, что подала документы на получение гражданства Румынии.

Кудрявцева назвала информацию о том, что она хочет получить гражданство другой страны, сплетнями. Телеведущая призвала прекратить «страдать фигней».

В мае в сети появился слух, что Кудрявцева подала на гражданство Румынии. Пользователи соцсетей показывали скриншот, который якобы свидетельствует о том, что телеведущая решила получить европейский паспорт.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль. 19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию после операции.

Кудрявцева воспитывает дочь Машу, которая родилась в 2018 году в браке телеведущей с хоккеистом Игорем Макаровым. Чтобы малышка появилась на свет, знаменитость воспользовалась процедурой ЭКО.

Ранее Кудрявцева не увидела смысла в российской адаптации «Постучись в мою дверь».