В Израиле предсказали крах мировой судебной системы из-за ситуации с Нетаньяху

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху ознаменует крах мировой судебной системы. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал президент еврейского государства Ицхак Герцог.

«Заявление прокурора МУС является более чем возмутительным и показывает, до какой степени международная судебная система находится перед угрозой краха», — говорится в публикации.

Герцог выразил уверенность, что в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху все лидеры «свободного мира» осудят решение МУС.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан сообщил о планах инстанции добиваться выдачи ордеров на арест главы правительства Израиля и его министра обороны Йоава Галланта. Также суд планирует получить ордеры на арест лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа и еще двоих высокопоставленных руководителей данной структуры. По словам специалиста, это касается Исмаила Хании и Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри.

Всех перечисленных людей подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Позже ситуацию прокомментировал израильский министр иностранных дел Исраэль Кац. Он рассказал, что распорядился в срочном порядке сформировать в возглавляемом им ведомстве кризисный штаб для противодействия возможной выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта.

Ранее в конгрессе США призвали арестовать премьер-министра Израиля.