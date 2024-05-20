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Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран-партнеров БРИКС в Казани

Лавров: ждем, что Казахстан примет участие в мероприятии стран-партнеров БРИКС

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Росконгресс

Россия рассчитывает, что Казахстан примет участие в мероприятии для стран-партнеров БРИКС в рамках саммита в Казани. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года. Саммит глав государств объединения пройдет в октябре в Казани.

Мы готовим саммит БРИКС в октябре в Казани, и мы рассчитываем, что Казахстан положительно ответит на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран-партнеров», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также рассказал журналистам, что возвращается в Москву, 24 мая он должен быть в Минске, а еще через два дня — в Ташкенте.

До этого сообщалось, что саммит посетит президент Бразилии Лула да Силва, российская сторона ожидает визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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