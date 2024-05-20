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Экс-генерал ВСУ заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля руководства страны

Кривонос: ситуация в Харьковской области выходит из-под контроля Зеленского

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Администрация Президента Украины

Ситуация на Украине выходит из-под контроля властей, к чему привели неудачные шаги президента страны Владимира Зеленского и его окружения. Такое мнение выразил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

По мнению генерала, строительство фортификационных сооружений в Харьковской области и других регионах страны, о котором широко сообщалось в украинских СМИ, в реальности было лишь имитацией. Генерал отметил, что работы выполнялись силами не военных, а гражданских специалистов, и это в итоге привело к разворовыванию большей части выделенных средств.

Кривонос обратил внимание, что из украинского сегмента интернета «быстро убрали все видео посещения господином Зеленским Харьковской области». Одновременно с этим «прекратились попытки убедить население, что там все хорошо».

«Очень хотелось бы, чтобы кто-то понес [за случившееся] ответственность, ведь дальше уже некуда, <…> ситуация выходит из-под контроля», — сказал отставной генерал.

18 мая Кривонос заявлял, что украинские чиновники, которые рапортовали о крепкой обороне в Харьковской области, подставили президента Владимира Зеленского. По его словам, главу украинского государства «просто выставили на посмешище».

Ранее в Раде обвинили «людей Сырского» в обвале фронта под Очеретино и Харьковом.

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