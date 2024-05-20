В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что около 16:30 мск была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

Его сбили дежурные средства ПВО над Белгородской областью, подчеркнули в Минобороны РФ.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село Безымено в Белгородской области, никто не пострадал.

В результате падения первого БПЛА загорелся нежилой дом на окраине села, после падения второго — частично загорелся дом и сильно повреждена кровля.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны в 14:10 по мск сбили БПЛА над территорией Белгородской области. Кроме того, ПВО уничтожила противорадиолокационную ракету Harm.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.