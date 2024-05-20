Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина опоил знакомую ради изнасилования в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти мужчина опоил и изнасиловал знакомую

close
100%
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Ленобласти мужчина опоил свою 19-летнюю знакомую и изнасиловал ее. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 15 мая. Девушка встретилась со знакомым на станции метро «Комендантский проспект» и тот пообещал отвезти ее домой. Находясь в машине, она выпила жидкость из находившейся в салоне бутылки. Вскоре спутница злоумышленника почувствовала недомогание и потеряла сознание.

Когда девушка очнулась, то увидела рядом с собой знакомого и почувствовала, что ее изнасиловали. Затем мужчина отвез ее домой.

После этого девушка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее россиянин изнасиловал знакомого обувной ложкой из ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами