Мужчина опоил знакомую ради изнасилования в Ленобласти

В Ленобласти мужчина опоил свою 19-летнюю знакомую и изнасиловал ее. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 15 мая. Девушка встретилась со знакомым на станции метро «Комендантский проспект» и тот пообещал отвезти ее домой. Находясь в машине, она выпила жидкость из находившейся в салоне бутылки. Вскоре спутница злоумышленника почувствовала недомогание и потеряла сознание.

Когда девушка очнулась, то увидела рядом с собой знакомого и почувствовала, что ее изнасиловали. Затем мужчина отвез ее домой.

После этого девушка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее россиянин изнасиловал знакомого обувной ложкой из ревности.