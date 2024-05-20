Эксперт раскрыл, что будет, если крушение вертолета Раиси признают терактом

Если выяснится, что причиной крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту стал террористический акт со стороны Запада, Израиля или Украины, дело может дойти до войны. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал военный блогер Алексей Живов. Однако, прежде, чем делать выводы, необходимо дождаться результатов расследования, отметил он.

«За последнее время в мире произошла серия покушений на глав государств, которые занимают антиамериканскую, пророссийскую позицию. <...> Мы входим в период глобальной политической турбулентности, в котором не гарантировано сохранение жизни даже глав государств», — сказал Живов.

Эксперт напомнил о недавнем покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также имеет активную антизападную позицию.

19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

МВД Ирана назвало причиной крушения вертолета погодные условия. К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки воздушного судна удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Погибли все, кто был на борту: президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем и члены экипажа. На борту было в общей сложности восемь человек.

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней.

Ранее в Белом доме оценили вероятность иностранного вмешательства при крушении вертолета Раиси.