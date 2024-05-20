Россиянин год избивал 13-летнего ребенка и стал фигурантом уголовного дела

В Краснодарском крае в отношении 54-летнего жителя Отрадненского района возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проведенная ведомством проверка семьи 13-летнего мальчика показала, что его отец систематически не исполнял свои обязанности, пьянствовал и избивал ребенка. Также проверка показала, что 52-летняя мать мальчика злоупотребляет спиртным и не заботится о сыне должным образом.

Ребенка забрали из семьи и поместили в специализированный реабилитационный центр, где ему оказывают необходимую помощь.

До этого в Самарской области подросток напал на отца с ножом во время ссоры. Ссора между мужчиной и несовершеннолетним сыном произошла 8 мая, в ходе конфликта 15-летний мальчик схватил нож и ударил им 50-летнего мужчину.

Ранее россиянка поссорилась с сыном и ударила его ножом в грудь.