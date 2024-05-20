Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин год избивал 13-летнего ребенка и стал фигурантом уголовного дела

Краснодарец около года жестоко избивал 13-летнего сына, ребенка забрали из семьи

close
100%
Depositphotos

В Краснодарском крае в отношении 54-летнего жителя Отрадненского района возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Проведенная ведомством проверка семьи 13-летнего мальчика показала, что его отец систематически не исполнял свои обязанности, пьянствовал и избивал ребенка. Также проверка показала, что 52-летняя мать мальчика злоупотребляет спиртным и не заботится о сыне должным образом.

Ребенка забрали из семьи и поместили в специализированный реабилитационный центр, где ему оказывают необходимую помощь.

До этого в Самарской области подросток напал на отца с ножом во время ссоры. Ссора между мужчиной и несовершеннолетним сыном произошла 8 мая, в ходе конфликта 15-летний мальчик схватил нож и ударил им 50-летнего мужчину.

Ранее россиянка поссорилась с сыном и ударила его ножом в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами