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В Токио пытаются справиться с нашествием енотов, которые угрожают урожаю

UPI: в Токио местные власти объявили войну енотам, угрожающим урожаю

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Depositphotos

В Токио местные власти пытаются справиться с нашествием енотов, пишет издание UPI. Животные угрожают местному урожаю и вгоняют фермеров в убытки.

Как пишут СМИ, количество енотов, живущих в окрестностях Токио, за последние 10 лет резко увеличилось. Если раньше счет шел на сотни особей, то теперь в черте мегаполиса специалисты насчитывают примерно 2000 этих животных.

Считается, что столь резкий скачок популяции связан с тем, что местные жители раньше держали енотов в качестве домашних животных, но со временем отказывались от них и выкидывали на улицы. Оказавшись без присмотра, они начали причинять ущерб урожаю.

По оценкам министерства сельского хозяйства Японии, в 2022 финансовом году еноты нанесли ущерб урожаю на сумму $2,8 млн. Местные власти добавили, что с этими животными оказалось трудно справиться и они даже начали уничтожать ловушки, расставленные специалистами.

Ранее в Нидерландах девять енотов устроили побег из зоопарка.

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