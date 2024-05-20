В Саратовской области введен режим ЧС

Власти Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за уничтожения посевов заморозками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Романа Бусаргина.

«В целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности в связи с повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате природного явления «заморозки»: 1. Признать обстановку, сложившуюся на территории Саратовской области, чрезвычайной ситуацией, — сообщается в указе губернатора.

Режим чрезвычайной ситуации был введен с 20 часов 17 мая 2024 года.

До этого стало известно, что ряду предприятий России грозит банкротство из-за майских заморозков.

Резкое похолодание в центре России вместе с засушливой погодой на юге нанесли серьезный урон пшенице, которая является основной сельскохозяйственной культурой в стране.

Ранее аналитики оценили степень влияния плохой погоды в России в мае на мировой рынок зерна.