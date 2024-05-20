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Звезда «Друзей» рассказала, что к ней является Мэттью Перри

Актриса Кортни Кокс заявила об общении с призраком Мэттью Перри

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Global Look Press

Актриса Кортни Кокс рассказала, что к ней является призрак ее коллеги по сериалу «Друзья» Мэттью Перри. Об этом она упомянула в интервью CBS Sunday Morning.

«Я благодарна, что мне повезло работать так близко с ним много лет. Он часто посещает меня, если поверите», — говорит 59-летняя звезда.

По словам Кокс, она часто общается с призраками ушедших людей.

«Я говорю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, что есть много людей, которые как будто направляют нас. Я ощущаю присутствие Мэттью, конечно», — рассказала актриса.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года, ему было 54 года. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотиков.

В марте 2024 года были названы наследники Мэттью Перри. Объем его трастового фонда составляет $1 млн, и на получение средств из него могут рассчитывать отец актера Джон Перри, его мать Сюзанна Моррисон и сестра Кейтлин Моррисон, а также бывшая девушка — волейболистка Рейчел Данн. Отдельно в завещании указано, что если бы у Перри были дети, они не могли бы претендовать на наследство.

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