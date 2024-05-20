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Легионер «Спартака» рассказал, какой ему запомнится Москва

Футболист «Спартака» Мозес о Москве: это красно-белый город

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес, который покинет команду по окончании сезона, заявил, что столица России навсегда останется в его сердце, передает пресс-служба команды.

«Москва — потрясающий город. Мне всегда было тут здорово. Замечательный язык. «Спасибо», «хорош». Все эти словечки. Это красно-белый город. И он навсегда останется в моем сердце», — сказал Мозес.

Мозес выступает за «Спартак» с 2021 года. Он перешел в московский клуб из лондонского «Челси».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мозес провел 16 матчей, забив один мяч.

В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 49 очков после 29 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. В заключительном матче чемпионата «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 25 мая.

Ранее пианист Денис Мацуев увидел интригу в назначении Деяна Станковича в «Спартак».

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