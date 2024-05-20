Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самаре загорелся ресторан

МЧС: площадь возгорания в ресторане Самары достигла 300 «квадратов»

В Самаре загорелся ресторан, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели тушат мансардный этаж. Самостоятельно выйти на улицу из здания успели семь человек, никто не пострадал. Уточняется, что пожар ликвидируют 48 специалистов и 14 единиц техники.

До этого стало известно о пожаре в здании управы района Соколиная Гора произошло из-за короткого замыкания.

Пожар в здании управы Соколиной Горы начался вечером 19 мая. В процессе рухнула крыша, а также обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажом. На пике в тушении возгорания участвовали 107 специалистов МЧС и 33 единицы специальной техники.

Локализовать пожар спасателям удалось около 02.30 мск, а ликвидировать открытое горение — ранним утром 20 мая.

Ранее пожарная сигнализация прервала премьеру «Раймонды» в Большом театре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами