В Самаре загорелся ресторан, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели тушат мансардный этаж. Самостоятельно выйти на улицу из здания успели семь человек, никто не пострадал. Уточняется, что пожар ликвидируют 48 специалистов и 14 единиц техники.

До этого стало известно о пожаре в здании управы района Соколиная Гора произошло из-за короткого замыкания.

Пожар в здании управы Соколиной Горы начался вечером 19 мая. В процессе рухнула крыша, а также обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажом. На пике в тушении возгорания участвовали 107 специалистов МЧС и 33 единицы специальной техники.

Локализовать пожар спасателям удалось около 02.30 мск, а ликвидировать открытое горение — ранним утром 20 мая.

Ранее пожарная сигнализация прервала премьеру «Раймонды» в Большом театре.