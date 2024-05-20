В России заговорили о налоговой амнистии

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей разработал предложения по реализации налоговой амнистии для компаний, дробивших бизнес в целях оптимизации налогов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо руководителя аппарата бизнес-омбудсмена Игоря Корженкова главе комитета Совфеда по экономполитике.

Инициатива предусматривает добровольный порядок декларирования взаимозависимых фирм с одинаковым видом деятельности.

По задумке авторов, после подачи специальной отчетности «дроблецы» будут освобождены от ответственности за предыдущие нарушения независимо от оценки ФНС. При этом они должны будут перейти на общую систему налогообложения со льготным режимом в первые пять лет.

Как следует из письма, предлагается установить ставку налога на прибыль 5% на первые два года после перехода с «упрощенки». В последующие три года ставка будет постепенно расти до 20% в зависимости от размера прибыли.

Эксперт омбудсмена и партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов пояснил, что компании должны будут ввести форму уведомления с указанием всех связанных юрлиц. Это позволит определить, кто подпадает под амнистию.

В ФНС сообщили, что механизм и параметры амнистии еще прорабатываются с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Решение об особых условиях для компаний, утративших право на спецрежимы, должно быть принято до 31 июля в соответствии с поручением президента.

До этого экономист оценил будущее наиболее обеспеченных россиян.

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