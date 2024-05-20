Россиянин с больной шеей оказался в реанимации после приема у народного целителя

Житель Оренбургской области получил серьезные травмы после приема в клинике природной медицины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Бугуруслан. У 48-летнего местного жителя заболела шея, двигать ею ему было сложно, поэтому мужчина обратился в медучреждение. Там специалист без медобследования провел сеанс вытяжения.

«В тот же день после проведенного сеанса потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения г. Бугуруслана», – поделились в ведомстве.

Процедура причинила клиенту клиники повреждения, которые расценили как тяжкий вред здоровью. В отношении работника учреждения возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя.

До этого в Забайкальском крае сотрудники МВД завершили проверку в отношении народного целителя, который, по версии правоохранителей, предлагал лечить младенцев необычным способом. Он полагал, что детей нужно перевернуть вниз головой и потряхивать.

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