В Харьковской области рассказали о запугивании эвакуированных людей ВСУ

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) психологически давили на жителей Харьковской области, пытаясь заставить их эвакуироваться вглубь региона, заявил замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Лисняк. Его цитирует ТАСС.

«<...> Вооруженные формирования [Украины] оказывают давление на граждан, которые, отказавшись от эвакуации... решили дождаться прихода российских военных», — сообщил чиновник.

По его словам, чтобы убедить граждан уезжать из своих населенных пунктов, ВСУ занимаются мародерством и запугивают людей. Лисняк привел в пример историю жителя села Гатища: у него украинские военные отобрали паспорт и пригрозили лишением социальных выплат в случае, если он не покинет свой дом и не уедет.

Российские военные с начала мая ведут наступление в Харьковской области. 12 мая Минобороны рассказывало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

19 мая сообщалось, что из Харьковской области эвакуировали свыше 10 тысяч человек.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.