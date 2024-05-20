Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Харьковской области рассказали о запугивании эвакуированных людей ВСУ

Замглавы Харьковской ВГА Лисняк: ВСУ запугивали эвакуированных из региона людей

close
100%
Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) психологически давили на жителей Харьковской области, пытаясь заставить их эвакуироваться вглубь региона, заявил замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Лисняк. Его цитирует ТАСС.

«<...> Вооруженные формирования [Украины] оказывают давление на граждан, которые, отказавшись от эвакуации... решили дождаться прихода российских военных», — сообщил чиновник.

По его словам, чтобы убедить граждан уезжать из своих населенных пунктов, ВСУ занимаются мародерством и запугивают людей. Лисняк привел в пример историю жителя села Гатища: у него украинские военные отобрали паспорт и пригрозили лишением социальных выплат в случае, если он не покинет свой дом и не уедет.

Российские военные с начала мая ведут наступление в Харьковской области. 12 мая Минобороны рассказывало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

19 мая сообщалось, что из Харьковской области эвакуировали свыше 10 тысяч человек.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами