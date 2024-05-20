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Стало известно, россияне каких профессий чаще заказывают товары ушедших брендов

PR-специалисты и бухгалтеры чаще покупают товары зарубежных брендов

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Depositphotos

PR-менеджеры из России чаще всего заказывают через интернет одежду, обувь, спорттовары и смартфоны ушедших из страны зарубежных брендов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов Superjob и CDEK.Shopping, копия есть у «Газеты.Ru».

Следом идут главные бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 22%), администраторы, специалисты по продажам и снабжению (по 21%). Наименьший интерес к онлайн-шопингу таких товаров проявили охранники — лишь 8% имели такой опыт.

Наиболее востребованными категориями являются одежда и обувь Zara, H&M, UNIQLO, Calvin Klein, Victoria's Secret и других ретейлеров.

Женщины чаще заказывают верхнюю одежду, платья, джемперы, а мужчины — футболки, толстовки, спортивные вещи. Популярностью также пользуются спортивные бренды Nike, Adidas, Puma, а также электроника Apple, HP, Sony и автозапчасти BMW, Volvo и других марок.

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