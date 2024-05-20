В районе Грайворона Белгородской области объявлена тревога

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по селу Головчино в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал мэрии Белгорода со ссылкой на РСЧС.

«Ведется обстрел Грайворонский ГО, с. Головчино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сообщили в мэрии.

Практически одновременно с Головчино, под артиллерийский удар украинской армии попало село Теребрено в Краснояружском районе.

До этого сигнал воздушной тревоги включился в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее шестую за день воздушную тревогу отменили в Белгороде.