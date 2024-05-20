Падение зацепера под поезд в Петербурге закончилось ампутацией руки

В Петербурге зацепер упал между платформой и поездом на вокзале. Об этом сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 мая на Московском вокзале. Мужчина упал между шестой платформой и поездом. После этого он попытался подняться на перрон, однако у него ничего не вышло. Поезд тронулся и протащил его за собой несколько метров.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ее ходе будет дана оценка действиям ответственных лиц. В данный момент движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Мужчину доставили в Мариинскую больницу. По предварительной информации телеканала 78.ru, пострадавшему диагностировали ампутацию руки выше локтевого сустава. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Приморском крае подросток решил сократить путь и получил удар током на крыше поезда.