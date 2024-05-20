Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Падение зацепера под поезд в Петербурге закончилось ампутацией руки

В Петербурге падение зацепера под поезд закончилось ампутацией руки

В Петербурге зацепер упал между платформой и поездом на вокзале. Об этом сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 мая на Московском вокзале. Мужчина упал между шестой платформой и поездом. После этого он попытался подняться на перрон, однако у него ничего не вышло. Поезд тронулся и протащил его за собой несколько метров.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ее ходе будет дана оценка действиям ответственных лиц. В данный момент движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Мужчину доставили в Мариинскую больницу. По предварительной информации телеканала 78.ru, пострадавшему диагностировали ампутацию руки выше локтевого сустава. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее в Приморском крае подросток решил сократить путь и получил удар током на крыше поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами