Глава МИД Китая заявил о негативных эффектах выхода США из ДРСМД

Глава МИД Китая Ван И заявил, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет иметь множество отрицательных последствий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ДРСМД необходим для поддержания «глобального стратегического баланса и стабильности».

Также Ван И отметил, что односторонний выход из договора повлечет за собой многочисленные отрицательные эффекты.

Министр указал на обязанность стран, обладающих крупнейшим ядерным вооружением, полностью исполнять обязанности в вопросе ядерного разоружения.

Он добавил, что КНР продолжит участвовать в процессе мирового контроля над вооружениями.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Совбезом прекращение действия ракетного договора.