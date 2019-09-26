МИД назвал неприемлемыми новые санкции США

В российском МИДе назвали неприемлемыми новые антироссийские санкции США, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Вершинин.

Он отметил, что введенные санкции — это продолжение старой американской политики, которая базировалась на односторонних санкциях.

Власти США ввели санкции в отношении трех граждан России, а также одной компании и пяти судов.

По мнению американской стороны, указанные граждане участвуют в схеме уклонения от санкций, которые направлены на облегчение доставки авиатоплива вооруженным силам России, действующим в Сирии.