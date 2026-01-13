Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Экс-тренер «Локомотива» рассказал, какой клуб Европы подойдет лучшему футболисту России

Экс-тренер Черевченко: Батракову доиграть сезон здесь, а после думать о Европе
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову стоит рассмотреть переход в испанский клуб. Его слова передает «Советский спорт».

«Алексею надо доиграть как минимум этот сезон на таком же уровне, а потом можно и подумать о следующем шаге. По стилю ему больше подходит испанский чемпионат, он более техничный. В немецком и итальянском много борьбы, силового футбола, не говоря уже об английском. В любом случае Батраков должно быть комфортнее в Испании», — сказал Черевченко.

20-летний Алексей Батраков был признан лучшим футболистом страны 2025 года по версии журнала «Футбол», выходящего в качестве приложения к газете «Советский спорт».

По итогам голосования Батраков набрал 407 баллов. Он стал самым молодым обладателем этой награды в ее истории: 111 из 165 респондентов поставили его на первое место. В 2024 году победителем опроса был признан полузащитник «Монако» Александр Головин (438 баллов), который в 2025 году занял 6-е место (31 балл).

Ранее агент Батракова допустил, что футболист может перейти в европейский клуб зимой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608539_rnd_3",
    "video_id": "record::1c6dcb28-0085-493e-a349-a1cba7293015"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+