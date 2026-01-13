Экс-тренер «Локомотива» рассказал, какой клуб Европы подойдет лучшему футболисту России

Экс-тренер Черевченко: Батракову доиграть сезон здесь, а после думать о Европе

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову стоит рассмотреть переход в испанский клуб. Его слова передает «Советский спорт».

«Алексею надо доиграть как минимум этот сезон на таком же уровне, а потом можно и подумать о следующем шаге. По стилю ему больше подходит испанский чемпионат, он более техничный. В немецком и итальянском много борьбы, силового футбола, не говоря уже об английском. В любом случае Батраков должно быть комфортнее в Испании», — сказал Черевченко.

20-летний Алексей Батраков был признан лучшим футболистом страны 2025 года по версии журнала «Футбол», выходящего в качестве приложения к газете «Советский спорт».

По итогам голосования Батраков набрал 407 баллов. Он стал самым молодым обладателем этой награды в ее истории: 111 из 165 респондентов поставили его на первое место. В 2024 году победителем опроса был признан полузащитник «Монако» Александр Головин (438 баллов), который в 2025 году занял 6-е место (31 балл).

Ранее агент Батракова допустил, что футболист может перейти в европейский клуб зимой.