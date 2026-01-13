Размер шрифта
На Алтае пенсионер угрожал бывшей жене, заметив у нее ночного гостя

На Алтае мужчина избил бывшую жену из ревности к ночному гостю
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Турочакском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который приревновал бывшую жену к новому возлюбленному и угрожал расправиться с ней. Об этом сообщает УМВД республики.

50-летняя жительница села провожала гостя, который провел у нее ночь. Эту сцену увидел ее бывший муж, проживающий по соседству. Мужчина выбежал на улицу и догнал женщину, после чего между ними начался конфликт, переросший в драку. Подозреваемый толкнул потерпевшую, а когда та упала, нанес ей несколько ударов ногами в область лица и груди, одновременно угрожая расправой.

На шум обратил внимание взрослый сын пары, который находился в доме и бросился на помощь матери. Женщина обратилась в полицию с заявлением. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Свердловской области пенсионер не хотел идти в магазин и ударил ножом знакомую. Нападавший сообщил о произошедшем соседям, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин из ревности сжег дом с возлюбленной и ее сыновьями.

