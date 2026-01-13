В США назвали условие конца НАТО

Аннексия Гренландии станет концом НАТО и может спровоцировать войну с Европой. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.

«Это будет концом НАТО. Альянс будет обязан защищать Гренландию, и поэтому возникает вопрос, не окажемся ли мы в состоянии войны с Европой, с Великобританией, с Францией», — сказал он.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.