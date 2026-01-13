Размер шрифта
Туристки доверились навигатору и застряли на лыжной трассе, заехав туда на автомобиле

OC: три туристки оказались на лыжной трассе, следовав указаниям навигатора
В Андорре три туристки из Тайваня оказались на лыжной трассе после того, как следовали указаниям GPS-навигатора, пишет Oddity Central.

По данным экстренных служб, автомобиль Mercedes выехал за пределы проезжей части и застрял в снегу у подножия заснеженного склона рядом со снежной пушкой. О происшествии сообщили очевидцы, после чего на место прибыли спасатели. Пассажиры не пострадали.

Для возвращения автомобиля на дорогу потребовалась масштабная спасательная операция: были задействованы три подъемных крана, а работы заняли более трех часов. Как уточняется, туристки продолжали движение, ориентируясь на навигационную систему, несмотря на то что автомобиль уже находился вне дорожного покрытия.

После завершения операции женщин эвакуировали, медицинская помощь им не потребовалась. Фотографии автомобиля, застрявшего на лыжной трассе, позже распространились в социальных сетях.

Службы экстренного реагирования напомнили водителям о необходимости оценивать дорожную обстановку и не полагаться исключительно на навигационные системы, особенно в горных и малознакомых районах.

Ранее водитель доверился Google Maps и упал с недостроенного 12-метрового моста.

