Появились подробности о подготовке США к удару по наркосудну в прошлом году

NYT: США для удара по наркосудну замаскировали самолет под гражданский лайнер

Силы США нанесли свой первый удар по судну с наркотиками на Карибах в сентябре 2025 года с помощью «секретного самолета», замаскированного под гражданский. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

»Пентагон в сентябре прошлого года использовал секретный самолет, перекрашенный под гражданский, для своей первой атаки на судно, которое, по словам администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, занималось незаконным оборотом наркотиков», — сказано в материале.

Издание выяснило, что боеприпасы хранили внутри корпуса воздушного судна, а не в заметном месте под крыльями.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

