Врач рассказал, какой вид попкорна помогает худеть

Британский диетолог Дани Борхес назвал попкорн подходящим перекусом для людей, стремящихся снизить вес, но не готовых полностью отказаться от перекусов между основными приемами пищи. Эксперта цитирует издание Terra.

По словам специалиста, ключевое преимущество попкорна заключается в том, что он представляет собой цельное необработанное зерно. Такая пища переваривается медленнее, дольше дает ощущение сытости и помогает контролировать аппетит, снижая риск переедания.

Борхес сослался на исследование химического факультета Университета Скрантона в Пенсильвании, согласно которому употребление попкорна может способствовать снижению веса за счет подавления неконтролируемой тяги к еде.

Дополнительным преимуществом этого продукта диетолог назвал высокое содержание полифенолов — растительных соединений с антиоксидантными свойствами. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, уменьшая окислительный стресс в организме, который связывают с ускоренным старением и развитием ряда хронических заболеваний.

При этом Борхес подчеркнул, что полезные свойства попкорна во многом зависят от способа его приготовления. Покупные варианты, особенно предназначенные для микроволновых печей, часто содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров, что сводит потенциальную пользу на нет. В качестве альтернативы специалист рекомендовал готовить попкорн дома, используя минимальное количество масла и натуральные приправы.

