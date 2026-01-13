Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Врач рассказал, какой вид попкорна помогает худеть

Terra: попкорн без добавок снижает риск переедания на диете
Liliya Krauchanka/Shutterstock/FOTODOM

Британский диетолог Дани Борхес назвал попкорн подходящим перекусом для людей, стремящихся снизить вес, но не готовых полностью отказаться от перекусов между основными приемами пищи. Эксперта цитирует издание Terra.

По словам специалиста, ключевое преимущество попкорна заключается в том, что он представляет собой цельное необработанное зерно. Такая пища переваривается медленнее, дольше дает ощущение сытости и помогает контролировать аппетит, снижая риск переедания.

Борхес сослался на исследование химического факультета Университета Скрантона в Пенсильвании, согласно которому употребление попкорна может способствовать снижению веса за счет подавления неконтролируемой тяги к еде.

Дополнительным преимуществом этого продукта диетолог назвал высокое содержание полифенолов — растительных соединений с антиоксидантными свойствами. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, уменьшая окислительный стресс в организме, который связывают с ускоренным старением и развитием ряда хронических заболеваний.

При этом Борхес подчеркнул, что полезные свойства попкорна во многом зависят от способа его приготовления. Покупные варианты, особенно предназначенные для микроволновых печей, часто содержат большое количество сахара, соли и насыщенных жиров, что сводит потенциальную пользу на нет. В качестве альтернативы специалист рекомендовал готовить попкорн дома, используя минимальное количество масла и натуральные приправы.

Ранее врач составила график похудения к лету по месяцам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608065_rnd_0",
    "video_id": "record::ee0319bb-5645-4b8b-a328-81f5e1e21a6d"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+