В Минобороны назвали количество сбитых за сутки дронов ВСУ

Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 207 беспилотников самолетного типа
Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 207 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие сбили 11 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы HIMARS американского производства.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 13 января средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ над пятью регионами России.

Больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотнику.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки беспилотников на регион повреждения получили промышленный объект и жилые дома в Таганроге.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.

