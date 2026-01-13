В Минобороны назвали количество сбитых за сутки дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 207 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие сбили 11 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы HIMARS американского производства.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 13 января средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов ВСУ над пятью регионами России.

Больше всего целей — семь — нейтрализовали в Ростовской области. В Орловской, Белгородской, Курской областях и Крыму ликвидировали по одному беспилотнику.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате атаки беспилотников на регион повреждения получили промышленный объект и жилые дома в Таганроге.

Ранее украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.