В Пулково прокомментировали новость о попавшем под самолет сотруднике

Kp.ru: сотрудник Пулково поскользнулся в аэропорту и сломал ногу
Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

В петербургском аэропорту Пулково 42-летний работник службы перронного обеспечения получил тяжелую травму и был госпитализирован. Об этом пишет 78.ru.

По данным портала, инцидент произошел вечером 12 января. Сообщается, что мужчина травмировался, попав под самолет. У пострадавшего выявили открытый перелом обеих костей правой голени. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу и поместили в травматологическое отделение.

Позже пресс-служба Пулково в беседе с kp.ru подтвердила информацию о переломе ноги у сотрудника аэропорта. Однако информацию о том, что мужчина получил травму, попав под самолет, назвали фейком. В Пулково уточнили, что пострадавший поскользнулся на перроне и неудачно упал.

До этого уборщица попала в больницу после того, как поднялась на борт одного из самолетов в Пулково. По данным Telegram-канал Mash, женщина должна была вымыть внутреннюю часть двери «рукава» Boeing 737. В какой-то момент она оступилась и упала на асфальт. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали работницу с переломом позвоночника и сотрясением мозга.

Ранее мужчину засосало в двигатель самолета в итальянском аэропорту.

