В ГД назвали «вопиющей ситуацией» смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке

Государственная дума (ГД) направит запрос губернатору Кемеровской области с требованием разобраться в ситуации со смертью девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке. Об этом сообщил председатель комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, передает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Трудно себе представить, что такое может быть в наше время. Видимо, там какая-то была совершена системная ошибка, но следственные органы, безусловно, с этим разберутся», — заявил он.

По словам политика, «ситуация вопиющая». Он рассказао, что в Новокузнецк вылетела депутат Вероника Власова, чтобы получить данные о происходящем и пообщаться с родителями умерших младенцев. Парламентарий добавил, что даже в случае кадрового голода есть нормы, которые необходимо соблюдать в родильных домах. Помимо этого, есть определенные меры в рамках работы в новогодние праздники.

13 января в СМИ появилась информация о смерти девяти новорожденных в роддоме №1 в Новокузнецке. Сообщалось, что дети умерли в течение одной недели во время новогодних каникул. Позднее эти сведения подтвердил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что в данный момент идет разбирательство.

Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов. Региональная прокуратура и управление Следственного комитета России организовали проверки в роддоме. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Как написал Telegram-канал SHOT, причиной гибели младенцев стала респираторная инфекция. Также родители заявили об острой нехватке персонала в учреждении.

Ранее главврача новокузнецкой больницы отстранили от должности после смерти младенцев.