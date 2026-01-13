Отдыхающих на Кубе россиян призвали сходить к врачу после возвращения домой

Российским туристам следует провериться на опасные болезни, если у них появятся симптомы после поездок на Кубу и в другие страны Карибского бассейна. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание, что в данный момент в регионе наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Фиксируется активность вирусов денге, Оропуш и чикунгунья.

Также в СМИ появилась информация, что на Кубе якобы произошла вспышка нового заболевания. У заразившихся диагностируют лихорадку, высыпания на коже и боль в суставах. Комментируя соответствующие сообщения, министерство здравоохранения страны назвало их недостоверными. Кроме того, отмечалось, что ситуация с распространением вирусов находится в рамках ожидаемой для региона.

«При появлении симптомов, совместимых с трансмиссивными инфекциями, после возвращения из указанных регионов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавнем пребывании в эндемичной зоне», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также в пресс-службе посоветовали гражданам, путешествующим по странам Карибского бассейна, защищаться от комаров. Для этого необходимо носить закрытую одежду, устанавливать противомоскитные сетки на окна и применять репелленты.

В декабре 2025 года Telegram-канал Mash написал, что около 1,5 тыс. российских туристов оказались в эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе. По информации журналистов, в ноябре не менее 14 граждан РФ перенесли заболевание в легкой форме во время отдыха в этой стране. Однако в Ассоциации туроператоров России заявили, что эти данные не соответствуют действительности.

