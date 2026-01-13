Размер шрифта
Володин передал депутатам пожелания президента РФ

ТАСС: Володин передал депутатам пожелания эффективной работы от Путина
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал депутатам пожелания эффективной работы от президента РФ Владимира Путина в ходе весенней сессии. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу передать вам самое доброе пожелание эффективной работы от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы вчера разговаривали с ним», — отметил Володин.

10 января «Российская газета» писала, что Госдума в первую сессию 2026 года примет новый пакет инициатив против кибермошенников, одобрит меры против уехавших за рубеж нарушителей и другие законы.

В приоритетном порядке депутатами будет рассмотрен законопроект об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием интернета.

Пакет предполагает введение дополнительных мер по пресечению действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Банки могут обязать применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи его воздействия на программное обеспечение. Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин и ввести обязательную маркировку международных звонков.

Ранее Володин поинтересовался у россиян мнением о тестировании будущих родителей.

