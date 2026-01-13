Самое древнее живое оливковое дерево в мире существует уже около 3000 лет

Древнее оливковое дерево Вуве, расположенное на западном Крите, считается одним из старейших в мире. По данным экспертов, ему может быть более 3000 тысяч лет, пишет Oddity Central.

Окружность его ствола достигает 12,5 метра, а диаметр — 4,6 метра. Несмотря на массивный и сложный внешний вид, структура дерева продолжает изменяться: сердцевина ствола сгнила много веков назад, однако по мере разрушения центра дерево наращивает новую древесину снаружи, что приводит к постоянным изменениям формы и размеров.

Точный возраст дерева определить невозможно из-за утраты сердцевины. Анализ годичных колец подтверждает, что дереву не менее 3000 лет, однако ученые из Университета Крита оценивают его возраст примерно в 4000 лет. Специалисты отмечают, что в настоящее время не существует точного научного метода датировки оливковых деревьев, поэтому возраст объекта остается предметом научных оценок.

