Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Самое древнее живое оливковое дерево в мире существует уже около 3000 лет

OC: 3000-летнее оливковое дерево на Крите считается старейшим в мире
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Древнее оливковое дерево Вуве, расположенное на западном Крите, считается одним из старейших в мире. По данным экспертов, ему может быть более 3000 тысяч лет, пишет Oddity Central.

Окружность его ствола достигает 12,5 метра, а диаметр — 4,6 метра. Несмотря на массивный и сложный внешний вид, структура дерева продолжает изменяться: сердцевина ствола сгнила много веков назад, однако по мере разрушения центра дерево наращивает новую древесину снаружи, что приводит к постоянным изменениям формы и размеров.

Точный возраст дерева определить невозможно из-за утраты сердцевины. Анализ годичных колец подтверждает, что дереву не менее 3000 лет, однако ученые из Университета Крита оценивают его возраст примерно в 4000 лет. Специалисты отмечают, что в настоящее время не существует точного научного метода датировки оливковых деревьев, поэтому возраст объекта остается предметом научных оценок.

Ранее пара купила дерево и обнаружила, что оно дает семена стоимостью $6000.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608581_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+