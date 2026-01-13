Размер шрифта
Назван самый важный продукт для сохранения здоровья зимой

Maxima: витамин В12 в лососе защищает от зимней утомляемости
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Потребление лосося зимой эффективно поддерживает иммунитет, восполняет дефицит витамина D и помогает сохранять энергию в условиях нехватки солнечного света. Об этом изданию Maxima рассказала испанский диетолог Сара Вивес.

По словам специалиста, ключевую роль играют омега-3 жирные кислоты, которыми богата эта рыба. Эти соединения участвуют в регуляции иммунного ответа и снижают уровень хронического воспаления — фактора, связанного с повышенным риском инфекций и обострением хронических заболеваний в холодное время года.

Еще одним важным компонентом лосося Вивес назвала витамин В12. Его недостаток может приводить к повышенной утомляемости, снижению концентрации внимания и чувству постоянной нехватки сил — состояниям, которые зимой возникают особенно часто. Регулярное употребление продуктов с витамином В12 помогает поддерживать нормальную работу нервной системы и обмен веществ.

«Кроме того, лосось является значимым источником витамина D. Зимой его синтез в коже резко снижается из-за недостатка солнечного света, поэтому питание становится основным способом поддержания нормального уровня этого витамина, важного для здоровья костей, мышц и иммунной системы», — отмечает врач.

Диетолог также отметила, что лосось содержит большое количество белка, который способствует более длительному чувству сытости и помогает контролировать аппетит. По ее словам, эта характеристика продукта особенно важна в холодное время года, когда физическая активность снижается, а риск набора веса возрастает.

