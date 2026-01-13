В Таганроге ввели режим локального ЧС после удара БПЛА ВСУ

В Таганроге на территории нескольких объектов ввели режим ЧС после удара дрона

В Таганроге Ростовской области ввели режим локального чрезвычайной ситуации на территории двух предприятий, домов и учебного учреждения после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом пишет мэр Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 [мск] в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД (многоквартирных дома — прим. ред.), одно учебное заведение», — написала градоначальник.

13 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного объекта в результате атаки БПЛА украинских войск. Он рассказал, что ночью силы противовоздушной обороны отразили атаки дронов на Таганрог и Красносулинский район. Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

В ночь на 13 января над регионами РФ перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — семь — сбили в Ростовской области. В Орловской, Курской, Белгородской областях и Крыму ликвидировали по одному БПЛА.

Ранее украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю в Брянской области.