Российские силы ударили по ВПК и объектам энергетики Украины

В ночь на 13 января российские военные нанесли массированный удар беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования по объектам энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки ВСУ по российским гражданским объектам. Все цели поражения были достигнуты, уточнили в Минобороны.

До этого в Минобороны рассказали, что целью удара ракетного комплекса «Орешник» 9 января был авиационно-ремонтный завод во Львове.

На предприятии ремонтировалась и обслуживалась авиационная техника ВСУ, в том числе переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, на предприятии изготавливались ударные беспилотники большой и средней дальности, которые использовались для ударов по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации, отметили в ведомстве.

Уточняется, что «Орешник» поразил производственные цеха, складские помещения с готовыми беспилотниками и инфраструктуру заводского аэродрома.

Ранее силы ПВО сбили 78 дронов над семью регионами РФ, Азовским и Черным морями.