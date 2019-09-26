В ДНР с благодарностью отклонили предложение Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отреагировал на инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении миротворцев на территорию Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы ДНР.

Он заявил, что ДНР не требуются дополнительные миротворческие силы из Белоруссии, так как собственные правоохранительные органы республики отлично справляются с задачами по обеспечению порядка на ее территории и границах.

Пушилин также добавил, что контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе встречается именно в Минске, что является большим и достаточным вкладом в процесс урегулирования ситуации на Донбассе со стороны Белоруссии.

«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на нашей границе их контингента мы с благодарностью отклоняем», — заключил глава ДНР.

Ранее Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс.