Трамп публично унизил наследного принца Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мохаммеде ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауде. Свое заявление американский лидер сделал на форуме Future Investment Initiative в Майами, организованном при поддержке королевства, передает The Economic Times.

«Мохаммед ибн Салман должен целовать мне задницу», — сказал Трамп, комментируя отношения США и Саудовской Аравии.

По мнению политика, премьер-министр королевства недооценивал Трампа, считая, что он будет очередным «президентом-неудачником» в стране, которая переживает упадок, а теперь принцу нужно быть с Трампом более любезным.

При этом еще несколько дней назад Трамп назвал принца воином и заявил, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне с США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

