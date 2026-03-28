Экономист рассказал, как правильно считать семейный бюджет

Экономист Берзон: в магазины нужно ходить со списком и собирать чеки с покупок
Самый простой способ ведения личного и семейного бюджета — начертить таблицу в тетради, в нее записывать все расходы и денежные поступления, тогда появятся свободные средства. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон.

«К сожалению, не все люди владеют компьютером, поэтому самый простой способ, конечно, завести какую-то тетрадочку. Вы планируете приход: как правило, у работающего человека выплаты два раза в месяц. Отдельно, конечно, второй столбец — расходы. Их поделите на подразделы: обязательные платежи, покупки в магазине, продукты питания, одежда, обувь. Для кого-то, может быть, купить новое пальто — это тоже крупная покупка. Ему надо на это пальто накопить, может быть, зарплату или ползарплаты. Банки помогают [в учете трат], у них есть приложение. Если человек дружит с компьютером, он может записывать все свои поступления и расходы в этом компьютере», — отметил он.

Экономист посоветовал всегда ходить в магазины со списком, а также собирать чеки, чтобы контролировать расходы.

«В магазине не забывайте брать чеки, потому что есть нечистоплотные продавцы, которые предпочитают чеки не отдавать. Этим самым они искажают реальную стоимость продуктов, скрывают каким-то образом ваши платежи от налоговой инспекции. Поэтому ничего зазорного нет, если вы у продавца попросите чек. И вот когда вы пришли из магазина, сравните тот список, с которым вы пришли в магазин и по чеку. Проверка обязательна — она дисциплинирует нас при совершении покупок. В бюджет не надо лазить каждый день — записывайте покупки, как только их совершили. Желательно, чтобы за месяц приход был больше, чем расход. Тогда у вас появляются некоторые сбережения, которые можно откладывать», — заключил он.

Ранее экономист рассказал россиянам, как не потратить всю зарплату в день ее начисления.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
