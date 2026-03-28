«Задета вена»: фигуристка Синицина рассказала подробности серьезной травмы

Российская фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале рассказала подробности о травме, полученной во время шоу Татьяны Навки.

«На видео все намного страшнее выглядит, много крови. Просто рана глубокая и задета была вена… Наложили четыре шва. Так что все хорошо! Могло бы быть и хуже. Сейчас самое главное — восстановиться! Думаю, что это знак, что пора замедлиться и отдохнуть», — рассказала фигуристка.

Во время выступления партнер спортсменки Никита Кацалапов случайно порезал ее коньком, фигуристка получила рваную травму голени, из-за чего началось обильное кровотечение.

Синицина выступала в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире (в 2024 году из-за дисквалификации Камилы Валиевой медаль была изменена на бронзовую), а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. На официальных стартах пара не выступала с Олимпийских игр — 2022.

2 октября 2022 года Синицина и Кацалапов поженились.

Ранее Илья Авербух назвал рабочим моментом травму Синициной.