«Задета вена»: фигуристка Синицина рассказала подробности серьезной травмы

Фигуристка Синицина о травме на шоу: рана глубокая, была задета вена
Telegram-канал «Виктория Синицина LIVE»

Российская фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале рассказала подробности о травме, полученной во время шоу Татьяны Навки.

«На видео все намного страшнее выглядит, много крови. Просто рана глубокая и задета была вена… Наложили четыре шва. Так что все хорошо! Могло бы быть и хуже. Сейчас самое главное — восстановиться! Думаю, что это знак, что пора замедлиться и отдохнуть», — рассказала фигуристка.

Во время выступления партнер спортсменки Никита Кацалапов случайно порезал ее коньком, фигуристка получила рваную травму голени, из-за чего началось обильное кровотечение.

Синицина выступала в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире (в 2024 году из-за дисквалификации Камилы Валиевой медаль была изменена на бронзовую), а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. На официальных стартах пара не выступала с Олимпийских игр — 2022.

2 октября 2022 года Синицина и Кацалапов поженились.

Ранее Илья Авербух назвал рабочим моментом травму Синициной.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

