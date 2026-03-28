Умер звезда трилогии «Назад в будущее»

Актер Джеймс Толкан скончался на 95-м году жизни
Американский актер Джеймс Толкан, звезда трилогии «Назад в будущее» и фильма «Топ Ган» («Лучший стрелок»), умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety.

Представитель семьи покойного рассказал, что артист скончался 26 марта в деревне Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк (США).

У актера осталась жена Пармели, с которой он познакомился во время работы над постановкой бродвейского спектакля по пьесе «Пинквилль» в 1971 году.

В трилогии «Назад в будущее» Джеймс Толкан сыграл роль мистера Стрикленда — директора школы, — а также дедушки этого персонажа. Кроме того, он сыграл командира Тома «Стингера» Джардиана в «Топ Ган».

В некрологе на сайте фильма «Назад в будущее» поклонников попросили в память об актере сделать пожертвования приютам для животных или организациям по спасению и защите животных.

Накануне умер режиссер и преподаватель ВГИК Олег Шухер.

Ранее умер актер из «Золотого теленка» Петр Складчиков.

 
