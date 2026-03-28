Разрушены мосты, машины под водой, нет света: в Махачкале объявили ЧС из-за наводнения

Сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тысяч жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале введен режим ЧС. О том, что происходит в республике, — в материале «Газеты.Ru».

В Дагестане бушует стихия: в ночь на 28 марта на республику обрушились сильнейшие дожди и шквалистый ветер. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации — многие районы города затоплены, спасатели эвакуируют людей на лодках. Жители всего региона сообщают о массовых отключениях воды и света, селях и подтоплениях, потоках воды на улицах городов и поселков, затопленных домах и машинах. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до 29 марта, причем ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду (около 80 км/ч).

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что власти готовились к ухудшению погоды, но разгул стихии превзошел самые худшие ожидания.

«Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений. Столичные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, были сформированы аварийные бригады, подготовлена техника. Однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы», — сообщил глава региона.

По словам Меликова, оперативные службы работают в усиленном режиме, на ликвидацию последствий непогоды брошены максимальные ресурсы. Жителей призвали воздержаться от поездок без острой необходимости и избегать подтопленных участков.

В администрации Махачкалы сообщили, что из-за обильных дождей на ряде улиц города пострадали частные домовладения. В мэрии занимаются экстренным расселением жителей, после оценки порчи имущества им выплатят денежную компенсацию.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале, 28 марта 2026 года МЧС РФ/РИА Новости

Региональное издание «Зори Табасарана» со ссылкой на МЧС отмечает, что уровень воды на улице Заречная превышал полтора метра, там оказались подтоплены около 20 домов . Эвакуированы 83 человека, в том числе трое детей, спасены четверо. На улице Перова в результате накопления дождевой воды подтоплено около шести автомобилей и пять домовладений. Жителей вывозили спасатели.

На улице Акушинского в Махачкале очевидцы заметили, как пожарные машины вытаскивают утонувшие автомобили с помощью тросов, пишет «Осторожно, новости».

В одном из районов Махачкалы люди не смогли спасти свой скот и сидевших на цепи собак: дворы смыло потоком воды, и животные погибли.

Потоки воды сносят автомобили — по данным Mash, пострадало уже более 30 машин. Житель Махачкалы по имени Мухаммаднакшубанди рассказал «Газете.Ru», что горожане привязывают свои автомобили, чтобы их не унесло течением:

«Страшно, никто не может остановить стихию. Примерно за 10 лет я такого тут не видел… Дожди бывали сильнее этого, но чтобы так вода поднималась — не видел. <...> Очень жалко тех, чье имущество затронуло это. И большая надежда, что жертв нет. В данный момент уровень воды стал меньше, но та река еще идет. Не все, наверное, могут оставаться дома — из-за работы. У нас тут машин пять, наверное, унесло. Те, кто успел, — привязали».

В соцсетях распространились кадры последствий наводнения — трех девушек свалило с ног и унесло сильным течением.

Проблемы со светом и разрушения

Из-за непогоды были обесточены 14 районов и частично столица республики. Кроме того, по данным МЧС, без света остаются 132 населенных пункта. По данным Baza, без электричества остались 60 тысяч человек.

По официальным данным, в столице региона затопило подстанции «Махачкала-110», «Восточная» и «Приморская». Кроме того, подтоплена электроподстанция «Каспийская» — один из ключевых питающих центров города. Специалисты ведут откачку воды.

На железнодорожном перегоне Хасавюрт – Кадиюрт Северо-Кавказской железной дороги (2202 км) после рекордных дождей обрушились два пролета железнодорожного моста.

Несмотря на происшествие, движение по одному из путей продолжается, поезда следуют по расписанию.

Почти 3700 жителей девяти населенных пунктов в Сулейман-Стальском районе Дагестана остались без транспортного сообщения из-за разрушения временного моста между селами Касумкент и Шихикент через реку Курах-чай. Объездной дороги между пунктами нет.

Администрация города Махачкалы

В горных районах Дагестана временно закрыто движение на ряде участков республиканских и межмуниципальных дорог в Ботлихинском, Гумбетовском, Гунибском, Докузпаринском и Казбековском районах. В некоторых местах зафиксированы оползни, повреждены мосты. Дорожная техника начнет расчистку после того, как погода наладится.

Сильнейшие осадки привели к ухудшению качества водопроводной воды в Каспийске, Хасавюрте и Махачкале. Сотрудники управления Роспотребнадзора предупредили население, что во время паводков пить из-под крана опасно, и просят употреблять только кипяченую или бутилированную воду.

Наводнение наблюдается и в Азербайджане. По данным местных СМИ, количество осадков, выпавших в Баку и на Абшеронском полуострове, превысило норму в несколько раз.