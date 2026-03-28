Финляндия решила проверить, доходит ли оружие НАТО до Украины

Финляндия намерена выяснить, действительно ли оружие, оплаченное странами НАТО для поставок Украине, попадает на территорию республики. Об этом министр обороны Антти Хяккянен заявил в интервью Euronews.

В частности, Хельсинки хочет выяснить, придерживаются ли Соединенные Штаты контрактов, которые были подписаны европейскими странами для закупки оружия для Украины с американскими подрядчиками.

По словам министра обороны, «что обещано Украине, должно дойти до Украины».

«Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это», — сказал Хяккянен.

До этого газета The Washington Post (WP), сославшись на источники, сообщала, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. По данным издания, американские военнослужащие в ходе операции

Ранее СМИ узнали, что США близки к израсходованию ракет Tomahawk.

 
